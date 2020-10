Bandeira gigante para apoiar seleção nacional em freguesia de Loulé

O desenho-original surgiu em 2016, altura em que a seleção portuguesa de futebol participava no Campeonato Europeu em França. Este fim de semana, o mural que já se tornou um ex-líbris da freguesia de Alte, em Loulé, foi intervencionado para receber nova cor e apoiar Portugal nos jogos agendados."Decidimos retocar as pinturas este fim de semana para dar apoio à Seleção durante esta paragem para jogos internacionais. Esta ideia que surgiu da carolice de um grupo de amigos já se tornou um símbolo local e nacional", disse aoAdriano Cabrita, vice-presidente da Junta de Freguesia de Alte.Sem ideia das dimensões que a bandeira nacional tem, Adriano adianta que "é grande", tendo sido aproveitada uma barreira que foi construída para evitar deslizamentos de terra como local ideal para pintar o desenho gigante. Este sábado, cerca de 10 pessoas estiveram envolvidas nos trabalhos de intervenção no mural, que precisa de ser repintado regularmente."Nestas últimas intervenções que temos feito, a Junta de Freguesia de Alte tem-nos apoiado com tintas e também com material", referiu.Durante a pandemia , a localização privilegiada tem levado o executivo local a criar espetáculos interativos para que a população possa assistir a partir das suas casas."Como a bandeira é visível em toda a aldeia, a junta usou a imagem da bandeira para criar espetáculos de forma a que todas as pessoas pudessem assistir sem saírem das suas casas".Para além das cores e do escudo nacional desenhado na bandeira, o mural conta com uma um desenho na parte inferior alusivo à freguesia algarvia.