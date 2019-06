Barco autossustentável só com energia do sol em Olhão

Numa altura em que as preocupações ambientais estão na ordem do dia, com cada vez mais apostas em veículos sustentáveis e sem recurso a energias fósseis, a empresa de Olhão Sun Concept decidiu, em 2015, começar a construir embarcações movidas a energia solar.Quatro anos depois, apresentam o mais recente modelo, o CAT 12.0, uma embarcação de 12 metros com capacidade de navegação costeira e autonomia garantida apenas pela energia do sol."Quando há sol são barcos completamente autossustentáveis porque não perdem energia e, durante a noite, ainda têm uma autonomia de sete horas. Ou seja, como não se navega à noite, de manhã ainda está armazenada energia do dia anterior e não é preciso carregar os motores elétricos", explica aoManuel Braz, CEO da Sun Concept.Esta empresa algarvia já vendeu 18 unidades do modelo antigo, um barco mais pequeno, de sete metros, na maior parte a empresas marítimo-turísticas e também a um cliente privado.Este novo conceito demorou a ser aceite. "Houve algum esforço da nossa parte na divulgação, mas o barco já está consolidado. Alguns operadores turísticos já vão comprar o quarto barco, o que quer dizer que estão contentes e nós estamos no bom caminho", admite Manuel Braz, revelando ainda que no futuro, com o avanço da tecnologia, espera ver barcos de transporte de passageiros movidos a este tipo de energia.Esta empresa teve um incentivo de 500 mil euros do Fundo Azul, um projeto governamental criado pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que promove a sustentabilidade.