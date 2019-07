Barreiro sem barcos leva Soflusa a recorrer a táxis para dar resposta a utentes

A falta de mestres, associada à contestação laboral, torna cada vez mais difícil viajar na ligação fluvial da Soflusa entre o Barreiro e Lisboa.A greve marcada para esta segunda, terça e quarta-feira leva a que a ligação seja cumprida em ambos os sentidos em apenas dois horários. Já na madrugada deste sábado, perante a anunciada falta de um mestre, foi adotado o plano de contingência que incluía o transporte rodoviário, em táxi, no percurso entre os terminais fluviais do Seixal e do Barreiro.Dificuldades acrescidas são de novo esperadas esta segunda-feira para os cerca de 30 mil utentes que diariamente recorrem aos barcos de ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa, com a convocação da greve por parte dos mestres.Por decisão do Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, foram decretados os serviços mínimos. Na ligação entre o Barreiro e Lisboa estão previstos barcos às 00h30 e às 05h05. No sentido inverso, há também duas ligações (01h00 e 05h30). Por motivos de segurança, durante a interrupção dos serviços, os terminais fluviais estarão encerrados.No sentido de minimizar os efeitos da greve, a administração da empresa pública de transportes decidiu pelo reforço da oferta da Transtejo na ligação fluvial do Seixal, até às 24h00. Será também estabelecido o transporte rodoviário entre os terminais fluviais do Barreiro e do Seixal.Neste último, o parque de estacionamento será gratuito. Uma outra possibilidade é o recurso à carreira de autocarros dos Transportes Colectivos do Barreiro, no percurso entre a cidade e a estação ferroviária de Coina.