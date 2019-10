Bebé Dinis nasce na A29 com ajuda de bombeiros

"Ajudámos um ser humano a nascer, foi muito gratificante e é uma história com um final feliz e para um dia contarmos aos nossos filhos e netos". O relato emocionado é de Filipe Pereira, um dos bombeiros de Esmoriz que ajudaram no parto do pequeno Dinis, sexta-feira de madrugada, em plena A29, na zona de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia."Foi emocionante, para mim algo de inesquecível. Estava nervoso, mas tive de manter a calma. Pensávamos que seria mais um serviço de rotina, mas acabou por se transformar em algo que nunca iremos esquecer", descreveu Luís Oliveira, o outro elemento da equipa.O alerta foi dado pelas 04h20 de sexta-feira, para o transporte de uma mulher grávida, de Esmoriz, no concelho de Ovar, para o hospital de Vila Nova de Gaia. Durante o trajeto, contudo, a mulher entrou em trabalho de parto e a solução passou mesmo por trazer o bebé ao Mundo na autoestrada.Quando a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia chegou, já o bebé tinha nascido. Os técnicos prestaram a assistência e confirmaram que mãe e filho estavam bem de saúde. Dinis é o segundo filho do casal.Luís Oliveira, de 30 anos, é bombeiro de terceira, com 10 anos de serviço. Filipe Pereira, por seu turno, tem 27 anos, é bombeiro há sete e conta com a mesma patente."Depois, levámos a mãe e o filho para o hospital de Vila Nova de Gaia e ambos estão bem, isso é que é o mais importante de tudo. Foi inacreditável, algo muito raro. Já vínhamos no regresso para o quartel e ainda nem sequer acreditávamos no que tinha acontecido", acrescentou aoLuís Oliveira.