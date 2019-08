Beja sem Urgência de Obstetrícia até domingo

O serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, vai estar encerrado até à manhã de domingo, devido à carência de médicos da especialidade na unidade. Pelo menos um dos dois clínicos necessários para garantir o serviço está em falta. Entre as 06h00 de hoje e as 08h00 de domingo, as grávidas serão encaminhadas para Évora (a 80 quilómetros) e Faro (a 140 quilómetros).O encerramento forçado foi comunicado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo na quarta-feira. "Por falta de médico da especialidade [...] encerrará a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia apenas se mantendo em funcionamento o serviço de internamento da especialidade", pelo que "todas as situações de urgência deverão ser encaminhadas para a maternidade mais próxima", lê-se em nota.Na terça-feira - um dia antes de conhecida a resolução - pelo menos cinco grávidas foram obrigadas a deslocarem-se até ao Hospital do Espírito Santo, em Évora. A carência de profissionais da especialidade no Hospital de Beja levou a que o serviço permanecesse encerrado entre as 06h00 de terça-feira e as 08h00 de quarta-feira. Mas o cenário não deverá voltar a repetir-se "até ao final do mês", garantiu aofonte da unidade hospitalar.Na 40ª semana de gravidez, uma mulher foi enviada do Hospital de Beja para o Hospital de Évora, após ter visto a inscrição recusada. Foi obrigada a deslocar-se no próprio carro. A responsabilidade do encaminhamento, através do transporte de doentes urgentes, é do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).