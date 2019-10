Bichos e mau cheiro atormentam Rio de Loba em Viseu

"É uma infestação de melgas quer seja no inverno ou no verão. Não se consegue abrir uma janela para circular o ar, pois a casa fica logo cheia de bichos. Nem tão pouco podemos estender a roupa na rua. Se isto fosse pouco, ainda temos de levar com o cheiro nauseabundo dos esgotos". A descrição é de Paulo Lopes, 49 anos, morador há 24 na freguesia de Rio de Loba, junto à empresa Soima, às portas da cidade de Viseu.O problema está relacionado com uma caixa de visita que pertencia à empresa insolvente e que recebe uma rede de esgotos. A caixa entupiu e o esgoto ficou praticamente a céu aberto. Fartos, cerca de uma dezena de moradores juntaram-se para protestar e "dizer basta" a um problema de saúde pública, identificado pela autarquia, que já se arrasta há dois anos, mas que se agravou no último ano."Claro que estamos a falar de um problema grave de saúde pública. Tenho duas filhas pequenas que são constantemente picadas por melgas. Há ainda o cheiro intenso e todos os constrangimentos de um local que está ao abandono", complementou o morador António Moreira, de 50 anos."As instalações são privadas e propriedade de um banco. Em junho, aquando da primeira situação de rutura, a câmara comunicou com o administrador da insolvência que garantiu que iria fazer obras para a reposição do bom funcionamento daquele sistema de drenagem de esgotos e da caixa", esclareceu Conceição Azevedo, vereadora do Ambiente da Câmara de Viseu.A autarquia terá ficado "descansada", mas a verdade é que o caso não se resolveu. As obras já estão a decorrer, assegurou a vereadora.