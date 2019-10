‘Big Brother’ do trânsito para combate ao tráfico

Rui Moreira não desarma no ataque ao tráfico de droga na cidade. Depois da promessa de vir a ‘pisar o risco’, com a utilização de videovigilância em determinados bairros, ontem recordou o sistema de câmaras ao serviço do controlo de tráfego rodoviário, que também poderá ser utilizado no combate ao crime.

"Está à distância de um clique e custa zero ao Estado. Foi investimento municipal. Está à disposição, para tal basta o Ministério da Administração Interna (MAI) querer", referiu o presidente da Câmara do Porto, antes da reunião de Executivo.

"Há na cidade cerca de 150 câmaras de controlo de trânsito" que não são "usadas para questões de segurança", porém, "querendo, pode a PSP e qualquer outra instituição de segurança ou investigação, requerer esse meio". "Estamos prontos a ceder", disse Moreira, que já referiu as reportagens CM/CMTV como exemplo claro de que o tráfico está "por todo o lado".

As câmaras, que são controladas pelo Centro de Gestão Integrada da Câmara do Porto, estão maioritariamente instaladas em vias de grande tráfego, mas serão também colocadas em novas zonas, nomeadamente nos bairros municipais, como são os casos de Pinheiro Torres e da Pasteleira Nova. Ontem, aliás, a autarquia anunciou a instalação de 110 novas câmaras de videovigilância, incluindo 10 para aqueles bairros.

"Eu prometi pisar o risco. Estamos a ficar a um passo do risco", atirou, lembrando que a Área Metropolitana do Porto tem um comando da PSP que tem de cuidar de uma população de 1,7 milhões, para os quais "há apenas pouco mais de 3 mil agentes".