Bispo de Viana do Castelo sobre polémica: “Não admito chantagem com fé dos pescadores”

"Os pescadores que ameaçaram com um boicote [à procissão ao mar e ao rio] têm um real problema e é grave porque eles são pobres. Se há pessoas que, na Senhora d’Agonia, temos de venerar e ajudar são os pequenos pescadores", afirmou esta segunda-feira D. Anacleto Oliveira, o bispo de Viana do Castelo.As 28 embarcações de pesca afetadas pela construção de um parque eólico flutuante receberam esta segunda-feira, já ao final da tarde, a garantia de que vão ter uma compensação financeira de 500 mil €. "Dentro do possível, foi um acordo satisfatório para todos", disse aoAntónio Coimbra. O protesto previsto ficou sem efeito e os pescadores participarão na procissão da Senhora d’Agonia, esta tarde.Ainda antes do acordo, o bispo garantia que não se iria "intrometer" no diferendo, mas defendia armadores e pescadores. "Não admito que se faça chantagem com a fé e a religiosidade dos pescadores para não conceder os seus direitos", referiu.Em causa está a instalação de um parque eólico flutuante ao largo de Viana do Castelo, que afetará diretamente pelo menos 28 embarcações.Os armadores e pescadores reclamavam uma compensação pelos prejuízos causados pela interdição da pesca junto ao cabo submarino de 17 quilómetros que vai ligar o parque eólico flutuante à rede, instalada em Viana do Castelo. As negociações decorriam há várias semanas. A EDP Renováveis disponibilizara uma verba de 200 mil euros , mas os pescadores não aceitaram o valor.José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, indicou esta segunda-feira à tarde que 400 mil euros serão entregues pela Rede Elétrica Nacional e 100 mil pela EDP Renováveis.