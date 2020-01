Bolo rei com 150 metros oferecido à população de Loulé

Um bolo rei com 150 metros de comprimento foi cortado e servido à população, esta segunda-feira à tarde, na praça da República, em Loulé.A iniciativa foi promovida pela Câmara de Loulé e a confeção do bolo rei esteve a cargo da empresa Loulé Doce, que é responsável pelo evento desde a primeira edição."São mais ou menos dois dias de trabalho com a preparação da matéria-prima que o bolo leva, depois começamos a amassar de madrugada e o processo desenrola-se até à cozedura, para que esteja pronto ao início da tarde" explicou aoAndreia Santos, gerente da empresa louletana.Para a confeção foram necessários 110 quilos de farinha, 22 quilos de açúcar, 1,6 quilos de sal, 38 dúzias de ovos, 14 quilos de margarina, 50 quilos de frutas cristalizadas picadas, 100 quilos de fruta para decoração, 50 quilos de frutos secos (sultanas, amêndoas, figos e nozes), dois quilos de bebidas aromatizantes e 1,6 quilos de fermento.A curiosidade atraiu milhares de pessoas que começaram a provar o bolo. "Está muito bom, parei aqui por acaso mas é uma tradição que deve continuar", referiu aoFelícia Cabrita, residente no concelho. O tamanho do bolo tem vindo a aumentar, de ano para ano, mas a autarquia local não pensa em bater recordes."O nosso recorde é proporcionar às pessoas momentos de felicidade. É esse o objetivo pelo qual, todos nós, nos deveríamos esforçar na sua profissão e no seu dia a dia" afirmou aoVítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé.Depois de o bolo ser repartido, decorreu um momento musical proporcionado por dois grupos de cantares de Charolas, para celebrar o Dia de Reis.