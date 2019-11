Bolor e cheiro a mofo em bloco de Ortopedia choca utentes

Uma sala "indigna e sem condições, a cheirar a mofo, com humidade e bolor, sem aquecimento e correntes de ar". É desta forma que Cristina Costa descreve o Bloco de Ortopedia, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde se deslocou com o filho, de 16 anos, para uma consulta da especialidade.Cristina deixou expressa a sua indignação, escrevendo no livro de reclamações e apresentando queixa aos funcionários, que diz terem de trabalhar "com casacos polares e mesmo assim estavam com frio"."Perante tanta indignidade lembrei-me de fazer um direto e publicar fotos no Facebook", descreve ao CM. A publicação foi rapidamente difundida e partilhada.Com mais duas consultas marcadas para o filho para o mesmo local, a mulher recusa-se a voltar àquele serviço. "Prefiro ir ao privado. Com os trezentos e tal euros que pago de Segurança Social todos os meses tenho o direito de ser tratada como humana e não como animal", conta Cristina Costa, que adianta: "Para mim, uma morgue ou uma clínica veterinária têm melhores condições. Aquilo nem no terceiro mundo."Ao CM, o CHUC reconhece que "as fotografias correspondem a uma sala localizada fora do edifício central, denominada de sala de gessos" e esclarece que "não é correntemente utilizada para a atividade assistencial".No edifício identificado, apenas é realizado "um número reduzido de consultas", de forma provisória, até dezembro, data de transição do serviço para o Hospital dos Covões, informa a unidade, em comunicado.