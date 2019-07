Bombeiro herói salta para dentro de poço e salva cão em aniversário de menino na Feira

"O meu cão vai morrer no dia do meu aniversário." O grito de desespero era de uma criança, de 12 anos, incapaz de resgatar o animal que tinha caído a um poço. Os bombeiros de Lourosa foram rápidos a chegar à casa, na rua das Pereiras, em Lourosa, Santa Maria da Feira, e conseguiram salvar o cão de morrer afogado.Foi o próprio comandante da corporação que retirou o animal do fundo do poço. "A criança estava inconsolável, gritava que o cão ia morrer no seu aniversário. Aquilo marcou-me, o cão já se encontrava em dificuldades evidentes, e avancei sem hesitar", descreveu, ao, Fernando Oliveira, comandante interino da corporação.O alerta foi dado, esta segunda-feira, às 10h15, para os bombeiros, e dava conta de um animal que tinha caído num poço, com cerca de seis metros de profundidade, no quintal de uma habitação."Foi um salvamento muito complicado por causa da profundidade do poço e da tubagem. Da equipa que se deslocou ao local, apenas eu era suficientemente magro para passar, em segurança, pelo meio dos tubos suspensos no poço", acrescentou o comandante."Quando tirámos o cão do poço, a alegria do menino e da irmã, um pouco mais velha, foi indescritível. Toda a equipa passou por emoções que nunca iremos esquecer", contou, visivelmente emocionado, Fernando Oliveira."As duas crianças abraçaram-nos, não paravam de nos agradecer", sublinhou o bombeiro.Depois do salvamento, os bombeiros devolveram, de imediato, o animal de estimação à criança. Passado o susto, continuaria, assim, da melhor maneira o dia de aniversário.