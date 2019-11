Bombeiros foram a teste na barragem do Lindoso

Trinta e sete bombeiros das corporações de Ponte da Barca, Ponte de Lima e Arcos de Valdevez realizaram, na passada segunda-feira, um simulacro no aproveitamento hidroelétrico da barragem do Alto Lindoso. Foram apresentados aos bombeiros dois cenários. Num deles, a simulação de uma explosão seguida de incêndio num transformador localizado junto a zona de turbinas. No outro, o socorro e resgate de duas vítimas a centenas de metros de profundidade."Os exercícios foram importantes para as corporações envolvidas e, ao mesmo tempo, testou o plano de emergência de uma das infraestruturas mais importantes da região. Foi a primeira vez que se realizou um simulacro na barragem. Algo inédito, com o qual aprendemos muito", referiu Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez.Com um cenário com características muito próprias, os operacionais envolvidos nos exercícios depararam-se com algumas complicações . "O exercício decorreu a mais de 350 metros de profundidade. Tivemos algumas dificuldades, tanto nas comunicações como nos acessos", acrescentou.O simulacro foi importante para que os operacionais conseguissem perceber que medidas devem adotar caso exista uma situação real. O exercício foi acompanhado por uma equipa da EDP, pela Câmara Municipal de Ponte da Barca e pelo Comando Distrital da Proteção Civil de Viana do Castelo."A proposta para este simulacro surgiu pela EDP e mostrou mais uma vez que os bombeiros têm uma capacidade incrível de se adaptarem às novas situações e dar respostas", disse o comandante dos bombeiros.