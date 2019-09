Bombeiros motards reunidos em aniversário em Silves

Centenas de bombeiros motards de várias zonas do País vão concentrar-se em Silves, nos próximos dias 4, 5 e 6 de outubro, durante o 5º aniversário do Moto Clube dos Bombeiros Portugueses.O encontro motard de três dias vai decorrer na sede da coletividade, localizada na antiga escola de Santo Estêvão, junto ao cruzamento da barragem do Arade, entre Silves e São Bartolomeu de Messines. O espaço localizado nas proximidades da EN124 foi cedido pela Câmara de Silves e serve de casa aos soldados da paz motociclistas.A festa começa na sexta-feira, dia 4, com música eletrónica do DJ Alex Davidson. No dia seguinte, sábado, a animação começa logo às 16h00 com jogos tradicionais e muitas atividades para os motards, que viajam de vários cantos do País. Por volta das 18h00, sobe ao palco o quarteto algarvio XelbInSax, com ritmos de saxofone. Mais tarde, cerca das 21h00, será a vez da banda The Drifters animar os participantes na concentração motard. Para terminar a noite vai subir ao palco o grupo Insane, por volta das 00h00.A festa termina domingo com pequeno almoço e almoço para os participantes que viajam de longe e vão acampar junto ao recinto do encontro.O Moto Clube dos Bombeiros Portugueses foi fundado por iniciativa de cerca de 40 bombeiros que partilham o gosto pelo socorro e pelas motas, nomeadamente das corporações algarvias de Lagos, Portimão, Silves, Albufeira, Loulé, Faro e São Bartolomeu de Silves e de outras corporações da zona de Lisboa. O encontro motard começou a atrair cada vez mais motociclistas e assumiu uma dimensão nacional.