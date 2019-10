Bombeiros recebem rações para catástrofes em Portimão

Os Bombeiros Voluntários de Portimão receberam 300 rações de combate adquiridas pela Câmara de Portimão com vista a assegurar que todo o efetivo possa ficar autónomo nas primeiras 48 horas após um eventual acidente grave ou catástrofe.

"Cada bombeiro recebe dois sacos, cada um para 24 horas", revelou ao CM o comandante da corporação Richard Marques, frisando que esta se trata de uma "iniciativa pioneira". De acordo com este responsável, "trata-se de rações de alimentação idênticas às utilizadas nas Forças Armadas nos mais exigentes teatros de operações".





As rações de combate adquiridas pela autarquia, explicou ainda o comandante Richard Marques, foram "especialmente desenvolvidas para corresponder às necessidades nutricionais dos operacionais em situações de exceção". A ideia, esclareceu o comandante da corporação portimonense, é "garantir um primeiro impacto no âmbito da alimentação em situações em que não é possível garantir a confeção de refeições".Através das referidas 300 rações de combate, os soldados da paz podem "sustentar as operações de proteção e socorro na sequência de uma catástrofe" sem estarem preocupados com a sua própria subsistência em termos de alimentação, um fator importante quando se lida com situações de grande emergência e sob uma grande pressão, que, literalmente, não deixam aos operacionais tempo ou disponibilidade para se preocuparem com as suas próprias necessidades.

Com as referidas 300 rações, essa situação será colmatada com uma maior facilidade, embora apenas durante dois dias.