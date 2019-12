Bombeiros Voluntários de Portimão inauguram quartel e recebem barcos

A inauguração das obras de ampliação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Portimão decorreu este domingo, durante a tarde, e foi presidida pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. Foram ainda entregues, no dia em que assinalou os 93 anos de existência da corporação portimonense, uma embarcação semirrígida, três botes, um autocarro oferecido por uma empresa e equipamentos de proteção individual.As obras de ampliação das instalações representaram um investimento de 625 mil euros. Tiveram um financiamento de 85% do programa Portugal 2020, tendo os restantes 15%, cerca de 93 mil euros, sido suportada pela Câmara de Portimão. Os trabalhos suplementares foram assumidos pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Portimão."Estamos a falar de condições mínimas, não estamos a falar de luxos para quem no dia a dia desempenhava as suas funções", explicou aoRichard Marques, comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão, que destaca as novas camaratas femininas e masculinas, balneários e vestiários e salas de apoio às operações.Álvaro Bila, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e também presidente da Junta de Freguesia de Portimão, assumiu aoser um motivo de "alegria e orgulho poder dar melhores condições a quem tanto trabalha".Estão ainda em curso novas obras para recuperar a torre de treinos, onde foram investidos 25 mil euros. Álvaro Bila defende que deve haver sempre "iniciativa para melhorar" o funcionamento da corporação.