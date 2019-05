Braga aprova plano para integração de migrantes

A Câmara de Braga aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, o Plano Municipal para a Integração de migrantes no concelho 2018/2020, mas, ainda assim, o Executivo de Ricardo Rio não se livrou das críticas da oposição à demora na aprovação do documento. O PS votou a favor, mas considerou o plano "deficiente".Rio destacou que o Plano de Integração "leva em conta a monitorização e avaliação" das comunidades e "uma atualização das necessidades de oriundos de países terceiros" a residirem em Braga. O documento esta segunda-feira aprovado assenta numa "estratégia de desenvolvimento sustentável para o concelho através da criação de novas oportunidades para a inclusão e fomento da coesão social".No entanto, para a oposição, o plano já vem tarde. "Falta organização, estratégia e uma ação integrada que permita dar uma resposta que as comunidades precisam quando vêm viver, trabalhar ou estudar para Braga", disse o vereador da CDU, Carlos Almeida, referindo que o documento devia estar em vigor desde 2018. "Não se entende que apenas agora tenha sido sujeito a votação", afirmou.Já para o PS, o documento é "um plano deficiente" e sem o apoio necessário por parte dos serviços.Em resposta, Firmino Marques, vice-presidente e responsável pelo documento, apontou evoluções em relação ao último plano do género como o curso de português, além da constituição de instituições de apoio que têm sido determinantes para envolver, apoiar e integrar, nomeadamente a comunidade brasileira, a que mais tem crescido em Braga nos anos mais recentes.