Braga começa a cobrar taxa turística de 1,50 euros a partir de março

O município de Braga começa no dia 1 de março a cobrar a taxa turística, no valor de 1,50 euros por pessoa por cada dormida nos estabelecimentos de alojamento local e empreendimentos turísticos, até um máximo de quatro noites seguidas - a partir da quinta noite, a mesma não é cobrada. A taxa incide sobre hóspedes que tenham idade superior a 16 anos e será aplicada entre os meses de março e de outubro.Ficam isentos de pagamento os hóspedes com estadia motivada por tratamento médico, sendo que esta isenção estende-se a um acompanhante, desde que apresente um documento comprovativo de marcação ou prestação de serviços médicos, ou um documento equivalente. Também não pagam a taxa hóspedes com incapacidade igual ou superior a 60%, desde que apresentem um comprovativo da condição, e hóspedes que estejam alojados com declaração de emergência social ou da Proteção Civil.Ricardo Rio, o presidente da Câmara de Braga, admitiu que a taxa deverá gerar uma receita de cerca de meio milhão de euros por ano. O valor será destinado ao investimento em promoção turística, animação turística, e na limpeza e conservação dos espaços públicos.O município tem vindo a promover diversas sessões de esclarecimento sobre a plataforma eletrónica, de uso exclusivo dos profissionais do setor, para efeitos de registo, liquidação e entrega da taxa municipal turística. Ainda esta quarta-feira foi realizada uma sessão no auditório do Museu D. Diogo de Sousa. Todos os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local estão obrigados a fazer o devido registo na plataforma.