Braga contrata 29 novos auxiliares para escolas

Foram esta sexta-feira contratados 29 assistentes operacionais para as escolas do concelho de Braga. Os auxiliares, que serão pagos pelo próprio município, passam a integrar os vários agrupamentos. A autarquia aumenta assim para 150 o número de funcionários colocados nos últimos dois anos, com o objetivo de melhorar o serviço prestado a toda a comunidade educativa."Esta é uma área de vital importância para o executivo municipal e temos vindo a reforçar o quadro de assistentes operacionais com recurso à bolsa de recrutamento. Estes 29 colaboradores fecham o ciclo de contratações desta bolsa de recrutamento e são um contributo essencial para repor a capacidade de intervenção do município nesta vertente tão importante na sociedade", referiu esta sexta-feira Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, durante a cerimónia que decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho.Entre os meses de julho de 2018 e janeiro de 2020, foram recrutados 150 novos assistentes operacionais - 133 mulheres e 17 homens -, com idades compreendidas entre os 24 e os 62 anos, cujas habilitações académicas variam entre a escolaridade obrigatória e a licenciatura ou mestrado. Todos os novos colaboradores passaram a deter um vínculo permanente de trabalho em funções públicas na câmara e vêm colmatar as necessidades do dia a dia das escolas do concelho.Com o final do prazo legal daquela bolsa de recrutamento, o município bracarense informou que já lançou um novo procedimento concursal para uma outra reserva de recrutamento de assistentes operacionais de ação educativa.