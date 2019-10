Braga eleita capital da Cultura do Eixo Atlântico

O município de Braga apresentou na cidade galega de Sarria a versão final da programação da Capital da Cultura do Eixo Atlântico, que irá acolher no decorrer do próximo ano. Na mesma reunião, Lídia Dias, a vereadora da Cultura da capital do Minho, foi nomeada presidente da Comissão Executiva do Eixo Atlântico para a Educação e Cultura, passando a coordenar os trabalhos deste grupo temático.

Neste encontro, que reuniu os representantes dos municípios do Norte de Portugal e da Galiza que integram o Eixo Atlântico, foram ainda discutidos o novo modelo a adoptar pela XIII Bienal de Pintura, o Seminário de Intercâmbio de Experiências de Educação e a VII Mostra Musical do Eixo Atlântico.

No que respeita à programação da Capital da Cultura do Eixo Atlântico, que decorrerá entre 8 de fevereiro e 28 de novembro de 2020, foram apresentadas as acções previstas. Certo será o regresso do jazz a Braga, numa das iniciativas propostas, além de um evento centrado exclusivamente na arte urbana, que tem como pretensão levar a cultura às periferias. Entre as propostas apresentadas está também o Noroeste – festival de música contemporânea de raiz, que tem como objectivo criar pontes entre as sonoridades de ambos os lados do rio Minho, e a Bienal de Ilustração, que será exclusiva para jovens provenientes dos municípios do Eixo Atlântico.

O município de Braga tem ainda como propósito criar um legado permanente desta "capitalidade" através da criação de um mural devotado ao Eixo Atlântico, além de uma galeria para expor todas as obras premiadas da Bienal de Pintura.