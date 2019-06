Braga faz monitorização da qualidade do rio Este

A qualidade da água do rio Este está a ser monitorizada pela Câmara de Braga, através do projeto denominado ‘Braga une-se pela preservação da Água’, integrado no Ano Nacional da Colaboração. O autarca Ricardo Rio esteve na lagoa artificial do Parque Desportivo da Rodovia, local onde as amostras são recolhidas semanalmente.Mas a monitorização é realizada num total de 13 pontos, desde a nascente do rio, em Este S. Mamede, até à freguesia de Arentim, onde o rio Este deixa o concelho de Braga.As análises incidem em dois parâmetros biológicos - Escheria coli e enterococus intestinais – e permitem aferir a qualidade da água do rio e detetar os locais mais críticos. São depois enviadas para a AGERE, PSP e Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR, entidades responsáveis pela fiscalização."Sempre que se verifique alguma situação de poluição do rio, pede-se aos munícipes que alertem imediatamente as entidades responsáveis como a PSP, a GNR ou a AGERE", explica a autarquia, através de um comunicado que sublinha que "quando a descarga é fiscalizada a tempo, a probabilidade de encontrar o infrator é maior".Além das amostras, a Câmara Municipal tem ainda sondas de qualidade da água do rio Este, instaladas entre Gualtar e Ferreiros, que realizam a leitura de parâmetros qualitativos.O projeto em vigor inclui igualmente a realização de um conjunto de atividades transversais a todo o concelho e com o objetivo de promover, em rede, o consumo de água da torneira, desincentivar o consumo de água engarrafada (evitando também a utilização de plástico descartável) e sensibilizar a população para a preservação da água enquanto recurso finito que é.