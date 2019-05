Braga revive dois mil anos de fundação da cidade

O bom tempo e a relocalização dos principais pontos de atração da 16ª Braga Romana são garantia de sucesso da recriação da ocupação do território brácaro pelos romanos, que até domingo decorre no centro de Braga.A Braga Romana arrancou esta quarta-feira com o desfile das escolas, em que participaram mais de mil crianças trajadas a rigor.Os ‘Avé’ a César vão repetir-se nos próximos dias, com mais de duas centenas de espetáculos, 150 animações ambulantes e um mercado de rua com 130 mercadores. Lídia Dias diz que a Braga Romana é "a mais fidedigna recriação da ocupação do território"."Quisemos este ano relocalizar a Braga Romana para a aproximarmos do local onde nasceu e, desta forma, ligá-la, de uma forma mais direta, aos espaços museológicos como o Museu D. Diogo de Sousa, a Fonte do Ídolo e o alto das Carvalheiras", assegura a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, que é a promotora da iniciativa.Um dos principiais pontos de atração é o aquartelamento romano, instalado este ano no Largo Paulo Orósio, em frente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga. Além da Legião Romana, o espaço alberga o Senado e os ofícios ligados às artes militares.É possível encontrar ali também uma oficina de cunhagem da primeira moeda com o cunho ‘Bracara Augusta’, utilizada durante séculos na cidade."São dois mil anos de História revisitados em recriações como o Cortejo Triunfal, com dois mil participantes, o Casamento, o Batizado e o Funeral romanos", que decorrem no Rossio da Sé e no Museu D. Diogo de Sousa, destacou também Lídia Dias.