Braga vai cobrar um euro e meio por noite a turistas

A Câmara Municipal de Braga vota esta segunda-feira, na reunião do Executivo, a proposta final de regulamento da aplicação da Taxa Municipal Turística.A versão final do documento prevê que cada turista maior de 16 anos passe a pagar um euro e meio por cada noite que ficar alojado em unidades hoteleiras locais. Cada turista pagará até um máximo de quatro noites.O crescente fluxo de turistas na capital do Minho leva Ricardo Rio a seguir o exemplo de outras cidades, como Lisboa e Porto, na cobrança deste tipo de taxas.A proposta levada hoje a reunião de câmara indica que as verbas cobradas sejam aplicadas em polos de atração turística, designadamente, especifica o documento, "através da melhoria e preservação ambiental da cidade, da salvaguarda do comércio tradicional, histórico e de proximidade, das obras de melhoramento do domínio público e privado municipal nas zonas turísticas de excelência".A taxa será cobrada aos turistas pelas unidades hoteleiras ou de alojamento local, turismo rural e de habitação e serão depois entregues ao município.De fora desta taxa ficam os menores de 16 anos, assim como os portadores de deficiência e todos aqueles que se desloquem à cidade e aí pernoitem por motivos de saúde, nomeadamente para consultas, exames e tratamentos médicos.A atual proposta, que começou a ser desenhada em janeiro deste ano, foi submetida a consulta pública para recolha de sugestões e a versão final que hoje deverá ser aprovada inclui já os contributos da Associação Comercial de Braga e da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo.