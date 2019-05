Brasileiros esperam na fila três dias para serem atendidos no Consulado em Faro

Há mais de duas semanas que o Consulado do Brasil em Faro não tem mãos a medir para a quantidade de brasileiros que vão, todos dias, aos serviços para adquirir documentos.Atestados de residência, passaportes e revalidações de cartas são os serviços mais procurados pelos que se deslocam ao consulado.Diariamente são distribuídas entre 100 a 120 senhas mas desaparecem nas primeiras horas. Para conseguirem atendimento por vezes muitos esperam três dias, a dormir no chão ou nas cadeiras de uma esplanada."Vim de Braga para adquirir a revalidação da minha carta de condução, porque onde vivo os serviços são muito demorados" explicou aoEnock Barbosa.Em Faro, não teve muito mais sorte: esteve três dias até ser atendido. "É uma vergonha como somos tratados aqui, nem se preocupam em perguntar como estamos", lamenta."O consulado não tem capacidade para receber mais pessoas, o espaço é muito pequeno, muito em breve vai sofrer obras de remodelação", explicou aoReinaldo Storani, cônsul do Brasil em Faro, que lamenta o tempo de espera."Estamos a receber muitas pessoas, de norte a sul do país e do sul de Espanha, para tratar de documentos. Esta situação está a ser resolvida com um novo sistema informático que será implementado em breve e que vai resolver alguns problemas", diz.Segundo oapurou, regularmente têm existido desacatos à porta do Consulado do Brasil de Faro, pela demora no atendimento.Na semana passada, depois dos ânimos se alteraram, um dos seguranças foi mesmo agredido com um soco na face.