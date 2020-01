Cabeceiras de Basto cria rede com onze miradouros

ACâmara de Cabeceiras de Basto prepara-se para criar uma rede de 11 miradouros em outros tantos pontos de interesse em aldeias com potencial turístico. O objetivo deste projeto, que será alvo de uma candidatura a fundos comunitários, é o de permitir a contemplação e a preservação do património paisagístico e histórico-cultural espalhado pelas aldeias do concelho.A rede será composta pelos miradouros de Porto D’Olho em Abadim, do Alto do Madoiro em Bucos, do Calhau da Curvaceira em Gondiães, de Santa Bárbara em Pedraça, das Cerdeirinhas em Refojo, assim como o miradouro dos Esporões, de Fuliposo, de Magusteiro, de Meijoadela, do Nariz do Mundo e ainda o de Cambezes na freguesia de Riodouro.Segundo o anúncio feito pela autarquia, todos estes pontos, "por se encontrarem em zonas altas e de vistas desafogadas, permitem a contemplação de amplas paisagens, debruçadas sobre os vales do concelho".O Projeto de Rede de Miradouros no concelho de Cabeceiras de Basto vai integrar uma candidatura, que está a ser preparada, no âmbito do PDR 2020 - Renovação de Aldeias.A câmara sublinha que as intervenções propostas são "fundamentais" para promover a dinamização local, favorecendo o ordenamento do território, promovendo a imagem do concelho e permitindo a contemplação dos "vários pontos" de interesse paisagístico que o território oferece."A implementação de 11 miradouros pretende reavivar memórias e tradições, bem como proporcionar condições de fruição do espaço envolvente e do património paisagístico existente", explicou o autarca Francisco Alves.