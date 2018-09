Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela ajuda dona em coma no Porto

Animal, de raça Labrador, conseguiu que a mulher fosse assistida a tempo ao coma hipoglicémico.

Por M.J.B. | 01:30

Uma cadela-guia entregue a uma mulher cega e diabética verificou que esta não estava bem de saúde, na quarta-feira de madrugada, no quarto onde dormia, no Porto, e procurou ajuda externa.



Com este desempenho, o animal, de raça Labrador, conseguiu que a mulher fosse assistida a tempo ao coma hipoglicémico e depois transportada para o Hospital de S. João.



A cadela-guia foi treinada pela Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual, de Mortágua. O caso exemplar foi divulgado nas redes sociais pela associação e conta já com milhares de partilhas e comentários a elogiar a atuação da cadela-guia.