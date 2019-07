Cais flutuante de porto de Sagres não resiste a tempestade e cai após um mês

O novo cais flutuante de apoio à pesca que foi instalado no final do ano passado no porto da Baleeira, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, só resistiu um mês. O Governo promete agora que o problema será resolvido até ao final de agosto.Foi em setembro de 2018 que o cais foi inaugurado, mas "menos de um mês depois, já não estava operacional", realça o deputado Paulo Sá (PCP), numa pergunta ao Governo. E adianta que "o passadiço de acesso foi retirado para terra e o cais tornou-se numa ilha flutuante, pouco mais do que inútil".Na resposta por escrito, o Ministério do Mar refere que logo após a conclusão do cais ocorreu uma tempestade que causou uma "movimentação do pontão para além do raio de ação de funcionamento normal, com a consequente queda da ponte de acesso para dentro de água".Perante a necessidade do fornecedor proceder a alterações do sistema, o que implicava um aumento de custos, foi necessário determinar a "responsabilidade financeira". O Governo diz que "só recentemente foi resolvido" o processo, estando agora previsto que "até ao final de agosto de 2019" as condições de operacionalidade do cais flutuante sejam "restabelecidas".Entretanto, o Ministério do Mar revela que também vai avançar com "a reabilitação da ponte-cais sul" do porto da Baleeira, que representa um investimento de cerca de um milhão de euros.A abertura do concurso público para a execução da obra deverá acontecer no "segundo semestre" deste ano, com a "conclusão da obra prevista para o início de 2021".