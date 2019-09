Camané e Laginha juntos na festa da francesinha em Vizela

Pelo segundo ano consecutivo, Vizela junta no mesmo espaço o fado e a francesinha, mas, desta vez, o evento vai realizar-se no jardim Manuel Faria, entre os dias 6 e 8 de setembro. Além da iguaria, o certame proporciona três dias de muita música com maior destaque para os artistas Camané e Mário Laginha que vão animar, no primeira dia, as muitas centenas de pessoas esperadas durante o festival.Aliás, com o objetivo de atrair ainda mais visitantes do que na primeira edição - que teve lugar no Parque das Termas -, a organização fez algumas mudanças."O jardim Manuel Faria transformou-se para receber os amantes de um dos mais famosos pratos típicos de Portugal. Além dos bares e restaurantes locais que servirão a iguaria, o espaço mudou para receber outros motivos de interesse e permanência, como o fado, nas escadas da rua Manuel Faria" pode ler-se na nota de imprensa do município, com o próprio edil local a ter já justificado que "um festival desta índole funciona muito melhor no jardim Manuel Faria", atendendo à "sua centralidade".Mais, os quatro dias foram considerados exagerados, pelo que o Executivo reduziu para três. Até mesmo nos restaurantes houve alterações, já que dos três restaurantes que participavam, só um era de Vizela. Este ano, serão quatro, mas todos eles do concelho."Criámos condições para um espetáculo único e que poucas vezes se irá repetir ao longo dos próximos anos", explicou, na apresentação, Victor Hugo Salgado, presidente da autarquia.O festival abre com chave de ouro, com Camané e Mário Laginha a atuarem juntos. No segundo dia, o destaque vai para o Fado na Baixa, que vem de Coimbra. O evento encerra com os fadistas de Vizela.