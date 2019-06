Câmara autoriza hotel junto às Convertidas em Braga

A Câmara Municipal de Braga aprovou esta terça-feira o Pedido de Informação Prévia para construir um hotel de cinco andares, do grupo Meliá, nos edifícios contíguos ao Recolhimento das Convertidas - parte do polémico edifício que chegou a ser expropriado pelo executivo de Mesquita Machado e que valeu ao autarca do PS, já reformado, uma condenação a três anos de prisão, com pena suspensa, por ter beneficiado o genro e a filha no negócio que iria lesar a autarquia em cerca de três milhões de euros.Na reunião de câmara, Miguel Bandeira, vereador do Urbanismo, votou contra, tal como o vereador da CDU."Não tenho nada quanto à intervenção se destinar a um hotel. Eu podia faltar à reunião ou abster-me, mas, em consciência, o meu voto será desfavorável", disse Miguel Bandeira.Já o vereador da CDU, Carlos Almeida, disse não ver "com bons olhos" a construção de um hotel com mais dois pisos além dos já existentes, porque pode causar "um impacto muito grande, desde logo com a proximidade com o Recolhimento das Convertidas". A vereadora da Cultura, Lídia Dias, não votou por "conflito de interesses" e o PS votou a favor, tal como a restante maioria PSD/CDS-PP/PPM.O presidente da câmara, Ricardo Rio, explicou que "o que está em causa não é o processo de licenciamento, mas a decisão se o executivo deve aceitar o caráter de excecionalidade relativamente à capacidade construtiva que decorre do Plano Diretor Municipal", revelando que o Conselho para a Regeneração Urbana também deu parecer favorável.