Câmara da Póvoa de Lanhoso destrói um ninho de vespa asiática por dia

Entre maio e dezembro do ano passado, a Câmara da Póvoa de Lanhoso procedeu à destruição de 226 ninhos de vespa asiática (vespa velutina), o que representa, em média, a eliminação de um ninho desta espécie invasora por dia.A vespa, que tem causado assinaláveis prejuízos aos apicultores portugueses - em particular aos do Norte do País - apresenta a sua máxima atividade no verão, prolongando-se até meados do inverno, pelo que a campanha de combate e destruição de ninhos é interrompida no final do ano e retomada nos primeiros dias de maio.No balanço da atividade de 2019, a Câmara da Póvoa de Lanhoso assinala ainda que foram registados 134 falsos alarmes, uns para ninhos de vespa asiática inativos e outros para ninhos de vespa crabro - uma espécie autóctone. Quanto à vespa asiática, a maioria dos ninhos foram encontrados em árvores, em telhados ou em barracões e em zonas rurais.A autarquia apela aos apicultores que apostem, no inverno, na colocação de armadilhas que impeçam a formação de novos ninhos e a proliferação desta espécie destruidora dos apiários."As armadilhas deverão utilizar um isco à base de açúcares e proteínas, e é importante que sejam o mais seletivas possível, sob pena de se capturarem muitos insetos não alvo, incluindo as abelhas, com as consequências que daí advêm", lê-se no comunicado camarário.A Câmara da Póvoa de Lanhoso sublinha também que a destruição dos ninhos de vespa asiática não deve ser realizada com recurso a armas de fogo, realçando que esse método não só não destrói o ninho, como contribui para a criação de novos ninhos.