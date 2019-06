Câmara de Alpiarça quer reabrir estação dos CTT

A Câmara Municipal de Alpiarça solicitou uma reunião com caráter de urgência ao novo presidente da comissão executiva dos CTT com o objetivo de tratar da reabertura o mais rapidamente possível da estação dos Correios.O município viu a sua única estação dos Correios encerrada em 27 de fevereiro de 2018, o que motivou protestos da população. O serviço passou a ser prestado numa loja explorada por terceiros.À data, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos exigiu a manutenção da estação, dizendo "que não existem na proximidade outras alternativas, muito menos que permitam a prestação completa de serviços a milhares de pessoas, na maioria idosas, que levantam as suas reformas e tratam de outras componentes sociais".A reunião agora solicitada "surge na sequência das recentes notícias que dão conta da intenção da nova Administração dos CTT de reabrir as Estações de Correios nos 33 concelhos onde tinham sido fechadas, bem como a de parar o processo de encerramento previsto de outras mais", explica a autarquia, em comunicado."A obrigatoriedade da existência de pelo menos uma estação dos Correios diretamente gerida pelos CTT em cada um dos concelhos do País foi, entre outras, uma exigência sempre afirmada pelos órgãos autárquicos de Alpiarça em todas as reuniões e nas posições tomadas, nomeadamente no conjunto de reuniões com a administração dos CTT, com a Anacom, com os sindicatos, com os partidos políticos na Assembleia da República", diz a autarquia.