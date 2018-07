Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Braga investe 400 mil euros para transformar sopé do Picoito em feira

Lançado concurso para obras de melhoramento que devem arrancar em setembro

Por Liliana Rodrigues | 11:02

A feira semanal de Braga vai mudar-se de forma definitiva para o sopé do Monte Picoto, para onde foi transferida devido às obras de requalificação do Forum Braga. A opção foi avançada pela autarquia, que pretende lançar, ainda este mês, um concurso público para a requalificação do espaço. A intervenção está orçada em cerca de 400 mil euros.



A mudança para o sopé do Picoto foi muito contestada na altura pelos feirantes que agora vêem com desconfiança a decisão de manter a feira naquele local. A autarquia explica que as obras vão "criar melhores condições para a realização da feira semanal, bem como de eventos culturais e sociais".



A opção de os feirantes não regressarem ao espaço do Forum Braga, depois de terminadas as obras, prende-se com o facto de o espaço que era ocupado às terças-feiras passar a ser uma zona de parque de estacionamento com 620 lugares que serão concessionados e que está prevista no âmbito do projecto de requalificação do antigo Parque de Exposições de Braga.



A autarquia garante que tem a concordância da Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho para "requalificar toda a zona do sopé do Monte Picoto, indo ao encontro das pretensões dos feirantes".



A empreitada a realizar tem um período de execução de 60 dias e vai criar melhores condições de acesso, bem como casas de banho e um parque de estacionamento de 200 lugares. As obras deverão arrancar em setembro e não vão implicar a interrupção da realização da feira semanal, sendo que os feirantes serão relocalizados temporariamente noutras zonas do espaço.