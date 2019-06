Câmara de Braga vota novo hotel na zona das Convertidas

A sociedade que é dona do hotel Meliá Braga quer construir uma nova unidade hoteleira no centro da cidade dos Arcebispos.Esta segunda-feira, o Executivo liderado por Ricardo Rio vota a proposta que prevê a construção de um hotel de luxo, com 110 quartos, na área de proteção patrimonial do Recolhimento das Convertidas.Apesar de os serviços da Câmara de Braga e a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) terem dado pareceres favoráveis à construção do novo hotel, o vereador com o pelouro do Urbanismo optou por levar o assunto à reunião de Câmara.O Hotel Plaza Central está projetado para os edifícios contíguos à Casa de Recolhimento das Convertidas, na avenida Central, em Braga, e integra o conjunto arquitetónico protegido.O projeto prevê a requalificação do espaço, mantendo as fachadas do edifício, com a edificação de um novo bloco de seis andares, sendo que um deles será de cave, para dar lugar a um parque de estacionamento.Foi pedido à DRCN que se pronunciasse sobre o projeto. No parecer enviado à Câmara, a diretora dos serviços e bens culturais sublinha ser "essencial garantir a identificação, estudo e salvaguarda de eventuais vestígios de ocupação antiga", do edifício datado do século XVIII.Esta é a única condicionante da DRCN na aprovação da análise técnica.Condicionante que é acompanhada pela Divisão do Património Cultural, Habitação e Gestão do Centro Histórico da Câmara de Braga, que sublinha a necessidade de "preservação das fachadas" na intervenção que venha a ser feita, assim como a obrigação de "zelar pela conservação dos elementos de interesse arquitetónico".