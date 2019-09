Câmara de Lagoa planta videiras em rotunda na EN125

Os milhares de automobilistas que passam pela Estrada Nacional 125, em Lagoa, deparam-se agora com uma rotunda original, onde foram plantadas videiras e instalada uma prensa antiga de uvas. A rotunda dá acesso ao centro da cidade e à zona de Carvoeiro."Esta é uma forma de homenagear as várias gerações de lagoenses que laboraram na adega cooperativa, bem como visa destacar a relação ancestral do concelho com o vinho, existindo vestígios da sua produção desde há mais de dois mil anos", refere aoLuís Encarnação, presidente da autarquia.A prensa de uvas que está no centro da rotunda é uma peça de arqueologia industrial que foi oferecida pela adega cooperativa.A rotunda fica, aliás, localizada junto ao espaço da adega, que foi, entretanto, vendida a um investidor privado, também produtor de vinho. Uma transação que permitiu à cooperativa saldar as suas dívidas - a produção é feita agora em instalações alugadas ao novo dono.No que se refere às videiras, estas são da casta negra-mole, que é típica do Algarve. A rotunda já estava projetada pela câmara há muito tempo, mas só há cerca de um mês e meio foi recebida a necessária autorização da Infraestruturas de Portugal para que a fosse possível avançar com o seu arranjo.Atualmente, existem duas rotundas na EN125 em Lagoa, mas existe a possibilidade de ser construída uma nova, logo a seguir à Fatacil.O pedido foi feito pelo proprietário de uma loja de grande dimensão à Infraestruturas de Portugal. A câmara preferia, no entanto, que a rotunda fosse construída a cerca de 100 metros de distância, junto ao Convento do Carmo.