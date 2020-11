Câmara de Matosinhos cria serviço de 'takeaway' para ajudar a salvar economia local

Com as novas medidas impostas pelo Governo e, no sentido de minimizar os efeitos para os restaurantes, a Câmara de Matosinhos criou, em articulação com os empresários da restauração e com a cooperativa de táxis do concelho, um serviço de entrega de refeições ao domicílio. Ao todo, foram disponibilizados 20 mil euros."Tentámos ver a melhor forma de mitigar os efeitos destas medidas. Criámos uma resposta que permita que os restaurantes, encerrados ao público às 13h00, possam continuar a fornecer refeições", disse, ao, a autarca Luísa Salgueiro.O serviço takeaway vai abranger 45 freguesias dos concelhos de Matosinhos, Porto, Maia, Vila do Conde e Gondomar. "Gostava que fosse diferente, mas as medidas são necessárias", disse.