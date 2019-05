Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Portimão resgata estacionamento

Autarquia vai pagar 850 mil euros a privado que dispõe da concessão do estacionamento.

09:05

A Câmara de Portimão vai pagar 850 mil euros para recuperar a gestão do estacionamento tarifado à superfície na cidade, que se encontra atualmente concessionado à empresa Empark.



A autarquia pretende reduzir o valor cobrado aos automobilistas e disponibilizar mais lugares sem pagamento, apurou o CM.



A decisão de resgatar o estacionamento concessionado já foi aprovada em reunião de câmara e será discutida em assembleia municipal no dia 6 deste mês. Estão em causa 372 lugares, no centro da cidade e zona ribeirinha.



Ao que apurou o CM, ficarão livres de pagamento 60 lugares, enquanto em 174 outros só haverá cobrança no verão, sendo gratuitos na época baixa. No que se refere aos restantes lugares, o período tarifado será reduzido e o valor pago pelos automobilistas também irá baixar.



A proliferação de parquímetros no centro da cidade tem sido apontada por lojistas como a principal causa do declínio do comércio tradicional, até porque existem grandes superfícies comerciais que dispõem de parques gratuitos.



Fora deste acordo com a empresa Empark ficará o estacionamento subterrâneo do parque da alameda da praça da República, junto à rua do Comércio, que continuará a ser explorado por aquela empresa.



PORMENORES

Duas artérias isentas

A autarquia pretende acabar com o estacionamento pago na rua Mouzinho de Albuquerque e na avenida São João de Deus. No total, passarão a ser gratuitos um total de 60 lugares.



Pagamento só no verão

No largo do Dique está previsto que os 174 lugares existentes deixem de ser tarifados na época baixa, havendo apenas cobrança no verão. O modelo a seguir deverá ser semelhante ao que é usado na Praia da Rocha.



Outra concessão

Existe uma outra empresa privada que tem a concessão de lugares de estacionamento em Portimão, mas, para já, a autarquia ainda não chegou a acordo para recuperar a gestão desses lugares tarifados.