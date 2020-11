Câmara Municipal de Alcobaça reforça apoio a famílias e empresas

Para fazer face às contingências decorrentes da pandemia, a Câmara de Alcobaça anunciou um conjunto de apoios às famílias, empresas e instituições locais.Entre as medidas, está a diminuição do IMI para o mínimo legal (0,3%), acrescida de reduções no IMI familiar, a devolução de 1,5% do IRS aos munícipes e o prolongamento da isenção de pagamento de rendas em espaços municipais. Haverá ainda um acréscimo de verbas para associações e instituições de solidariedade social para suportarem despesas devido à Covid-19."Caso se mantenha a média de contágio dos últimos dias, na casa da dezena por dia de novos casos, Alcobaça inevitavelmente constará na próxima lista de concelhos submetidos a restrições", alertou Paulo Inácio, presidente da câmara.