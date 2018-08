Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara Municipal de Vieira do Minho associa acidente a estradas sem limpeza

Homem de 32 anos morreu numa via sem rails de proteção e com valetas por limpar.

Por Secundino Cunha | 09:49

A Câmara Municipal de Vieira do Minho tem marcada para sexta-feira, pelas 10h00, uma conferência de imprensa sobre o que a autarquia considera ser a falta de limpeza e de manutenção das estradas nacionais que atravessam o território do município.



A edilidade relaciona mesmo o acidente de terça-feira, que vitimou um homem, de 32 anos, com o abandono a que a Infraestruturas de Portugal tem votado as estradas principais.



"Preocupada com a falta de limpeza nas bermas e valetas e a inexistência de rails de proteção nas estradas nacionais que atravessam o território de Vieira do Minho, a Câmara tem vindo a alertar a Infraestruturas de Portugal", diz a autarquia, em comunicado, assegurando que esses alertas têm caído em saco roto.



A câmara diz-se "muito preocupada" porque "estas situações, em muitos casos, constituem uma séria ameaça à segurança dos peões e colocam em perigo a própria circulação dos veículos".



"Terça-feira, um jovem de 32 anos morreu na sequência de um despiste de automóvel quando subia a EN304, entre as Pontes de Rio Caldo e a EN103. Este acontecimento provocou forte consternação junto da população local, que ameaça, mesmo, proceder ao corte da estrada nacional", refere a autarquia no mesmo comunicado.



Como "o problema já se arrasta há vários meses e, até agora, e apesar das insistentes reclamações junto das entidades nacionais, nada foi feito", a Câmara quer chamar a atenção da opinião pública para o facto de, por falta de manutenção, ser perigoso circular as estradas principais do concelho, nomeadamente as nacionais 101 e 304.