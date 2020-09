Câmara quer camiões fora de circulação na VCI

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por unanimidade, uma moção para proibir o tráfego de veículos pesados de mercadorias na Via de Cintura Interna (VCI) e para que estes veículos fiquem isentos do pagamento de portagens na A41 - também designada por Circular Regional Externa do Porto (CREP). O objetivo é tornar a principal via da cidade Invicta menos caótica.No entanto haverá uma exceção: na VCI podem circular pesados que operem cargas e descargas na cidade do Porto. A moção foi apresentada esta semana na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto. Contou com o voto favorável de todos os partidos. De acordo com um estudo pedido pela autarquia, à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a média de acidentes por dia, naquele troço - com uma extensão de cerca de 11,4 quilómetros -, representa cerca de 22% do total de acidentes da cidade."São uma trombose sobre praticamente todas as vias de circulação interna da cidade, em particular nas que lhe são próximas", diz a proposta. O documento refere ainda que a VCI está no "limite do seu funcionamento" e que qualquer alteração significativa no contexto das redes viárias municipais, como é exemplo, a expansão da rede de metro, "irá agravar significativamente o cenário atual que por si só é já negativo e penalizador para a dinâmica socioeconómica da cidade".No documento é ainda referido que a empreitada de requalificação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I deixa antever uma "sobrecarga do tráfego na VCI , logo um aumento da sinistralidade e consequentemente dos níveis de congestionamento da rede viária da cidade".