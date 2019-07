Câmara vai gerir novos 40 armazéns para pesca em Viana do Castelo

As obras de modernização do portinho de Castelo do Neiva, em Viana do Castelo, arrancaram em dezembro e integram a construção de infraestruturas de apoio à pesca, num investimento que ascende a 1,1 milhões de euros, incluindo 40 armazéns de aprestos de pesca. Estes vão ser geridos pela câmara municipal, que vai assinar um acordo com a Docapesca. O protocolo de cooperação é válido por 20 anos e renovável por períodos de cinco anos.De acordo com a autarquia, o documento indica que é de interesse mútuo "que a manutenção e gestão dos armazéns, cuja construção decorreu no seguimento do financiamento obtido com a candidatura ao programa operacional Mar 2020 e que são do domínio da Docapesca, sejam asseguradas pelo município de Viana do Castelo".Fica assim à sua responsabilidade as atividades aí desenvolvidas, que terão de ser sempre relacionadas com a pesca, bem como as obras de conservação e beneficiação dos armazéns de aprestos, o pagamento das despesas de água e energia elétrica, e o pagamento das respetivas taxas.A empreitada de modernização do portinho abrange a beneficiação das infraestruturas, requalificação dos pavimentos, reordenamento das áreas exteriores de circulação, estacionamento de embarcações e manuseamento das redes e aprestos de pesca, assim como a instalação de um novo guincho na rampa varadouro e a construção de uma oficina para reparação de embarcações.Está ainda prevista a instalação de um futuro posto de abastecimento de combustível às embarcações. A segunda fase da empreitada inclui a construção do novo edifício da lota.