Caminha contesta mina de lítio na Serra d’Arga

Toda a ação de prospeção e mineração que possa atingir direta ou indiretamente Sítios de Importância Comunitária e a Rede Natura - Serra d'Arga, praias do Litoral Norte, vale do Âncora, vale do Coura e estuário do Minho - merece e merecerá a firme oposição do município".Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha junta-se, assim, à contestação do projeto de prospeção e exploração de lítio no Alto Minho.O movimento cívico SOS Serra d’Arga tem reunido com as autarquias do Alto Minho que estão abrangidos pelo projeto ‘Da Serra d'Arga à Foz do Âncora’, que integra os concelhos de Caminha, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura e Ponte de Lima.Este último município já manifestou também "a oposição a todos os projetos de prospeção e exploração de lítio", afirmou Carlos Seixas, o porta-voz do movimento - que reunirá amanhã com as autarquias de Cerveira e Paredes de Coura.Alguns destes municípios estão a trabalhar para a constituição de uma Área Protegida de Interesse Regional, o que "permitirá proteger, num futuro próximo, os territórios do sopé da Serra d'Arga de eventuais ações de mineração", explicou o autarca Miguel Alves.No início do ano foi divulgado o nome dos nove lugares abrangidos pelo concurso público de exploração do lítio, para além dos dois contratos já anunciados, em Boticas e Montalegre.Neste último concelho tem havido uma forte contestação, que chegou já à Justiça. O Ministério do Ambiente alega que a autorização da concessão para exploração e a aprovação do contrato com a Lusorecursos Portugal Lithium são "plenamente válidas e eficazes".