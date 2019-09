Campanha solidária entrega carro a vítima de incêndios em Mação

Uma campanha de crowdfunding (financiamento coletivo) com mais de 70 contribuições permitiu entregar a João Carlos Dias um automóvel, esta quinta-feira, dois meses após o fogo que destruiu a viatura deste morador de Casas da Ribeira, na freguesia de Cardigos, em Mação.A iniciativa ‘Um Carro de Esperança’ foi organizada por um grupo de pessoas da região, ligadas à área da comunicação, e permitiu recolher mais de 1700 euros durante a campanha solidária.Em frente à sua casa, e perante uma comitiva que incluía o presidente da junta de freguesia de Cardigos, Carlos Leitão, e o presidente da câmara de Mação, Vasco Estrela, o dono do ‘carro da esperança’ recebeu as chaves da nova viatura e e foi experimentá-la nas ruas da aldeia, após repetidos agradecimentos aos presentes."Obrigado, obrigado", não se cansava de repetir João Carlos Dias, visivelmente emocionado. O seguro da viatura será assegurado, durante um ano, por um morador em Mação. Na aldeia de Casais da Ribeira moram hoje pouco mais de vinte pessoas. Esta povoação do concelho de Mação foi fustigada pelo incêndio de julho, que durou três dias (20, 21 e 22) e que destruiu o pouco que sobrava da cobertura vegetal do concelho, também fustigado pelos fogos de 2017.Em agosto, o governo criou um grupo de trabalho para preparar um plano de recuperação florestal para os concelhos de Mação, Sertã e Vila de Rei. O documento está neste momento em preparação e deverá ser apresentado até 30 de abril de 2020.