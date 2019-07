Campeonato de dança em Braga deu retorno de 20 milhões de euros

O Dance World Cup, com uma extraordinária organização, teve um impacto enorme na cidade de Braga do ponto de vista social, cultural e económico, com um retorno direto estimado em cerca de 20 milhões de euros, que se estendeu ainda a toda a região."O balanço positivo é de Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, em relação à maior competição mundial de dança, que decorreu durante os últimos nove dias em Braga e vai voltar ao Forum Braga em 2022.Nas competições deste ano, participaram à volta de seis mil jovens, com idades entre os 6 e os 18 anos, de 53 países. Portugal, por ser anfitrião, teve 700 atletas em prova. A delegação lusa conquistou o segundo lugar do pódio geral, com um total de 93 medalhas: 37 de ouro, 24 de prata e 32 de bronze.Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Forum Braga para assistir à competição."A qualidade na organização demonstrada num evento desta envergadura faz de Braga uma cidade perfeitamente preparada para este tipo de organizações", afirmou Ricardo Rio."Estamos encantados por regressar a Braga em 2022. Tenho a certeza de que todas as bailarinas e todos os bailarinos estarão entusiasmados por voltar a este lugar especial. O ‘live streaming’ [transmissão via internet] foi um grande sucesso. Tivemos visualizações de cerca de 500 mil pessoas e mais de 5 milhões de minutos desde 168 países", exemplificou John Grimshaw, presidente do Dance World Cup.A competição reúne, num só evento, as modalidades do ballet clássico, contemporâneo, hip-hop, street dance, acrodance, jazz, sapateado, comercial, folclore nacional e danças de salão.