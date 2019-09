Campistas de Faro avançam com providência cautelar para travar expulsão

Fonte da autarquia afirmou aoque "as obras são para continuar" porque as pessoas "foram avisadas com a devida antecedência que a câmara pretendia avançar com a requalificação do parque de campismo, assente no que deve ser o aproveitamento público daquele espaço".A ação judicial foi entregue pela Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo Municipal e Social da Praia de Faro, que alega que duas pessoas que residem no parque há mais de 25 anos "estão doentes e não têm meios financeiros" para ter habitação própria ou alugar casa ou quarto na cidade."Nós sairemos quando houver condições e soluções para os problemas que apresentámos à câmara" referiu ontem, em conferência de imprensa, o presidente da associação Luís Arsénio."Durante o último ano tentámos falar com a autarquia mas não encontrámos abertura do Executivo para dialogar de forma a encontrar soluções para os problemas graves que impedem a saída dos utentes que ocupam, atualmente, 140 lotes" afirmou.Segundo João Botelheiro, advogado da associação, caso a ação judicial seja aceite, o início das obras será suspenso. Em 2010, a autarquia e a associação assinaram um contrato de comodato, no qual a gestão do espaço passou para os utentes. Em 2018, a Câmara de Faro denunciou o acordo, dando 1 ano para a saída dos campistas.