Canil recolhe gaivota ferida na Praia de Paço de Arcos em Oeiras

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente

autóctone esta devia ser entregue não ao canil mas sim ao CRAS - Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa.



Cerca das 14h00, dois elementos do canil de Oeiras - contactados pela PSP - chegaram ao local com uma caixa de transporte de animais e resgataram a gaivota.



O Correio da Manhã contactou o canil e questionou se era frequente o resgate deste tipo de animais. O canil afirmou que não só "é comum" como também já chegaram a recolher alforrecas e outros animais.



"Não conseguimos perceber [se é da nossa responsabilidade]", assumiu o canil, acrescentando que fazem estas recolhas a pedido da PSP uma vez que tanto a PSP como a Polícia Marítima não têm meios para resgatar estes animais.





A gaivota foi entregue pelo canil de Oeiras ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa.

O canil de Oeiras recolheu esta quinta-feira uma gaivota que tinha um asa ferida - não conseguindo voar - na Praia de Paço de Arcos, em Oeiras, após vários banhistas terem denunciado a situação aos nadadores-salvadores e PSP.O animal não conseguia voar e mostrava alguma dificuldade em se movimentar. Alguns dos banhistas presentes contactaram as autoridades e colocaram um pequeno recipiente com água para que o animal pudesse beber.As pessoas começaram a aperceber-se do estado do animal cerca das 12h00 e comunicaram aos nadadores-salvadores que afirmaram que o(SEPMA), da GNR, estaria alertado da situação.Porém, esta praia não faz parte da jurisdição da GNR mas sim da PSP. A brigada da PSP, chegada ao local, afirmou que aquilo não fazia parte da sua responsabilidade, por ser no areal, mas já tinham contactado o BriPA - Brigada de Protecção Ambiental da PSP - para que fosse feito o resgate.Inicialmente a PSP afirmou que este tipo de casos é da responsabilidade da Polícia Marítima, facto negado pela Autoridade Marítima aocontactou o BriPA que confirmou a ocorrência e afirmou que a brigada de Oeiras se preparava para fazer a recolha, mas foi contactada pelo supervisor que afirmou que uma associação - não nomeada pelas autoridades - se disponibilizou a recolher o animal para posterior entrega ao canil. Os agentes da polícia terão dito, segundo João Lucas da BriPA, que sendo uma espécie