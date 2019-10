Carmelo de Beja fecha portas por falta de freiras

A Santa Sé assinou no dia 12 de julho o decreto que encerra o Carmelo de Beja, mas a decisão só foi tornada pública esta semana pelo bispo de Beja, D. João Marcos.As irmãs carmelitas Madalena, Inês e Luísa, de 81, 78 e 58 anos, que estão no Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, receberam a notícia em lágrimas. Dentro de um mês vão ser deslocadas para Sevilha. "Vamos continuar a rezar por vocês", prometeram as carmelitas aos fiéis.A decisão da Santa Sé é justificada pela falta de religiosas. "O mosteiro é uma comunidade e para existir comunidade, segundo as normas da Santa Sé, tem de haver pelo menos sete pessoas. Neste momento estão três e não havia perspetiva de este mosteiro formar gente e receber novas vocações", explicou o bispo de Beja.D. João Marcos agradeceu "de coração" às irmãs Carmelitas a "presença orante durante 65 anos" na diocese, que agora "fica mais pobre sem este pulmão espiritual de vida contemplativa".Foi com "uma tristeza tremenda" que alguns leigos, assíduos nas eucaristias do convento do Carmelo de Beja, receberam a notícia. "O Carmelo de Beja não tem mais vocações porque as altas cúpulas da ordem não as querem canalizar para aqui. Vão para os conventos de Moncorvo e Mosteiro de Sant’Ana, em Sevilha", desabafou um dos fiéis.Apesar de D. João Marcos realçar que não está ainda definido o futuro do Mosteiro, osabe que dentro de pouco tempo o convento de Beja vai ser ocupado por outra congregação de freiras.O Carmelo do Sagrado Coração de Jesus foi fundado em abril de 1954 pelo bispo D. José do Patrocínio Dias.