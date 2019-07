Carreira de tiro de Macedo de Cavaleiros pronta até ao final deste ano

A carreira de tiro em Castelãos, Macedo de Cavaleiros, vai começar a ser reabilitada em breve. A estrutura, única no distrito e usada para os treinos das forças de segurança da região, ficou destruída num incêndio florestal em setembro de 2017. É o autarca local, Benjamim Rodrigues, quem dá a novidade, depois de uma recente visita da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto."Temos os contratos assinados e as verbas asseguradas. É o município que vai ser dono da obra. Temos condições para avançar dentro de uma semana", afiança Benjamim Rodrigues. O projeto, que vai alterar toda a estrutura, vai custar cerca de 70 mil euros. Os prazos até podem ser insuflados devido aos meses tipicamente de férias que se avizinham, mas a obra estará terminada "certamente antes do final do ano".Quanto ao atraso na resolução de todo o problema provocado pelo incêndio, o autarca dá uma explicação. "Tínhamos já notificado o Ministério da Administração Interna (MAI) do estado da carreira de tiro após o incêndio. Mas apercebemo-nos tardiamente de que não tinha havido a notificação por parte da GNR ao MAI, o que atrasou o processo", refere.A valência é usada para treino de tiro por parte da GNR, da PSP e da ASAE, que durante este período tiveram que procurar alternativas, como, por exemplo, em Chaves, no distrito de Vila Real, o que implica, em alguns casos, deslocações de mais de 300 quilómetros - ida e volta.A carreira de tiro de Macedo de Cavaleiros foi inaugurada durante o mês de março de 2009 e teve um custo total de 150 mil euros.