Carrinha leva serviços a populares de 30 freguesias de Mirandela

É um balcão de atendimento ao munícipe com rodas. Uma carrinha, 100% elétrica, equipada com acesso à internet e todos os equipamentos informáticos necessários para proporcionar um serviço de proximidade à população.Trata-se de um projeto pioneiro, implementado pela Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa. Em Mirandela, agosto foi o mês experimental, e está novamente a percorrer as 30 freguesias do concelho."Entregamos, em proximidade com as pessoas, mais de 300 serviços", contabiliza Nuno Pires, um dos técnicos que vai a bordo do veículo.À porta de casa, os cidadãos têm à disposição 240 serviços de 18 entidades administrativas centrais, como renovar o cartão de cidadão, pedir o registo criminal ou, até, marcar uma consulta médica.Além disso, estão disponíveis todos os serviços que por norma são tratados nas câmaras municipais. O que não fica resolvido, fica adiantado para ser resolvido mais rápido.Maria Freitas, 71 anos, moradora na aldeia do Cachão, a descobrir que este novo método "afinal é muito útil" e "traz regalias à gente". Prazeres Bacalhau, 73 anos, habitante de Frechas ficou contente com esta nova ajuda."Fiquei admirada. É uma coisa boa que venham às aldeias e que haja quem ajude." Júlio Rodrigues, autarca mirandense, enumerou as vantagens deste serviço."As pessoas são atendidas com mais tempo, é mais acessível, mais cómodo e evita gastos de deslocação à sede do município. Há um ganho imediato de qualidade de vida as populações mais rurais", explicou.