Carta a propor ‘carinho’ causa alarme no Porto

"Procuro os filhos que nunca pude ter - gostaria de ter vários amigos novinhos, até aos 16 anos de idade, que possa acarinhar regularmente e ajudar a criar e a educar."Este é o início de uma carta que foi deixada nas caixas de correio de dezenas de pessoas, na segunda-feira de manhã, no Bairro Fonte da Moura, em Aldoar, no Porto. A insegurança espalhou-se entre a comunidade, que recorreu às autoridades.Aliás, o alarme causado motivou duas participações na PSP, que abriu uma investigação. "Estamos em pânico. Há aqui muitas mães, com filhos muito pequenos e até adolescentes que correm o risco de serem abordados por este indivíduo", contou Sónia Alves, mãe de um filho de um ano e outro de três. Os apelos chegaram às redes sociais, com pedidos de reforço da atenção pelas ruas do bairro.Na carta, o suposto autor diz que procura "meninos e rapazes humildes que são mais simples, gratos e calorosos". Descreve-se como "culto, determinado, artista pela escrita e fotografia, sensível e gentil". Faz questão de frisar que adora crianças e adolescentes "ajuizados e bem-dispostos".No final, lê-se: "Se ela concordar, por favor, peçam à vossa mãe solteira, divorciada ou viúva para me enviar o vosso nome, idade e número de telefone para combinarmos um primeiro encontro pessoalmente"."A maior parte das mães recebeu a carta. Eu fiquei mesmo muito assustada e fui apresentar a queixa à PSP. Não sabemos quem ele é", disse Patrícia Alves, preocupada com os quatro filhos. "É uma coisa sem pés nem cabeça. Estamos traumatizadas", referiu Maria Machado, que teme pelo neto.