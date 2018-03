Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carteiros fazem 30 quilómetros só para recolher cartas

Balcão de atendimento continua aberto, mas o município de Vimioso teme encerramento do serviço.

Por Tânia Rei | 08:58

O centro de distribuição dos CTT de Vimioso, no distrito de Bragança, encerrou a 26 de fevereiro e, agora, a correspondência vai para o concelho vizinho de Miranda do Douro, a 30 quilómetros. O balcão de atendimento mantém-se aberto, mas o município pondera avançar para a Justiça.



O presidente da câmara fala de uma ação em segredo. "Quando estávamos, em conjunto com os presidentes de junta de freguesia, a colaborar com o CTT para resolver problemas com a entrega e devolução de cartas, encerram o serviço, num total secretismo", afirmou Jorge Fidalgo.



"Não vemos quaisquer vantagens ou poupanças. Os carteiros passam a percorrer distâncias maiores. Além disso, o centro de distribuição de Vimioso tinha ótimas condições e, em Miranda do Douro, precisou de obras", acrescenta o autarca.



Em algumas das 22 freguesias de Vimioso, que se estendem por 480 quilómetros quadrados, há quem reclame. Em Algoso, Adelino Pinto diz que os carteiros mudam com frequência, o que lhes dificulta o trabalho.



"Já passaram por mim pelo menos seis diferentes. Quando vêm de novo, ando com eles a ajudar. Faço o que posso para lhes ensinar as ruas e as casas, mas, mesmo assim, muitas cartas não chegam ao destino à primeira", indica. Foi o que aconteceu a Delmina Miguel: "Esperei por uma carta do hospital, que era importante. Chegou muito tempo depois e já vinha aberta", referiu ao CM.



A empresa não confirma se os reajustamentos vão ser replicados noutros locais. Explica que "a lógica de concentração de centros de distribuição permite ganhar dimensão e massa crítica e melhorar o serviço".