Casa a cair de podre coloca em risco pai e três filhos

O número dois da rua dos Operários, no Seixal, está em risco de ruir. No interior da habitação vivem um pai e os três filhos, de oito, 18 e 21 anos. Com a chegada do inverno, Fernando Madeira, o pai que desde há três anos pede uma casa de habitação social à autarquia local, vive desesperado."Com três filhos em idade escolar e só com a minha curta reforma, é evidente que não tenho condições para fazer face às mínimas despesas", explicou o homem, comovido, aoA falta de condições salta à vista: o ar na minúscula casa da família é quase irrespirável, a humidade chega a todos os cantos e paredes da habitação e o estuque vai caindo de forma descontrolada."Já fizeram aqui medições da qualidade do ar e não há o mínimo de condições. E ainda por cima a minha filha vai constantemente para o hospital com crises de asma", sublinha Fernando Madeira que, acima de tudo, se sente impotente.O homem desde há três anos que bate à porta da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, na tentativa de encontrar uma solução para o problema, mas sem sucesso.contactou a autarquia do Seixal que transfere responsabilidades para o Governo. Ainda assim, explica que a família já está inscrita no Plano de Habitação Social, mas que não há casas para, no momento, responder a tantos pedidos de ajuda. Acrescenta ainda que, tratando-se de uma habitação privada, qualquer melhoramento cabe ao proprietário. Para aumentar a gravidade da situação, Fernando e os três filhos já receberam ordem de despejo por parte do senhorio.